17:55 - Chiusura in calo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde l'1,56% a 20.351 punti. Il Ftse All Share lascia sul terreno l'1,47% a 21.544 punti e il Ftse Italia Star cede lo 0,23% a 18.089 punti. Tra i titoli la maglia nera va alla Banca Popolare di Milano (-3,36%), mentre si mette in luce Yoox (+3,39%).