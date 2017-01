18:08 - Chiusura in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha ceduto lo 0,19% a 19.958 punti, mantenendosi ancora oggi sotto i 20.000 punti, soglia ritrovata dopo oltre 2 anni e mezzo il 15 gennaio. Il Ftse All Share segna invece un calo dello 0,21% a 21.221,61 punti. A pesare sulla fiducia degli investitori l'incertezza dopo l'allarme sul debito Ue lanciato nel corso del World Economic Forum dall'economista Kenneth Rogoff.