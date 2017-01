17:47 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna l'1,55% a 21.111,66 punti mentre l'indice Ftse All Share sale dell'1,5% a 22.323,46 punti. Boom di World duty free, che cresce del 4,75% dopo l'annuncio dell'uscita, entro fine anno, dell'a.d. Josè Maria Palencia. Bene anche Ubi Banca (+3,87%) e Mediobanca, che cresce del 2,71% con il ritorno all'utile e al dividendo.