Piazza Affari chiude in rialzo

17:47 - Chiusura positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna il 2,06% a 20.010,51 punti mentre l'indice Ftse All Share cresce del 2,02% a 21.243,7 punti. Ottima performance di A2a, che sale del 8,07%. Tra i bancari, in luce Bpm (+6,73%) e Banco Popolare (+4,06%). Ancora in calo il titolo di Luxottica (-0,43%) dopo il crollo di mercoledì causato dalle voci di una possibile uscita dell'amministratore delegato, Andrea Guerra.