17:47 - Inizio di settimana con il segno più per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna lo 0,82% a 19.639,90 punti mentre l'indice Ftse All Share sale dello 0,81% a 20.818,73 punti. Tra i titoli migliori Finmeccanica, che chiude a +3,98% spinta dalle nuove voci di offerte per Ansaldo Breda. Giù invece Gtech (-1,46%) frenata dalle ipotesi di perdita di una lotteria in Illinois.