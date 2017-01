17:57 - Chiusura positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato l'1,39% a 19.460,67 punti mentre il Ftse All Share è salito dell'1,43% a 20.646,62 punti. Brilla Banco Popolare sulla scia dei conti diffusi venerdì (+8,24%), bene anche Prysmian (+3,82%) e Atlantia (+3,57%). In sofferenza il titolo del Monte dei Paschi di Siena, che cede l'1,81%.