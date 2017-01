18:14 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib è salito dello 0,40% a 20.697 punti mentre l'indice All Share è cresciuto 0,37% a quota 21.998 punti. Spaccato il settore del credito: bene Bper (+3,2%), Unicredit (+2,3%), Bpm (+2,2%) e Intesa SanPaolo (+1,8%); giornata negativa, invece, per Banco popolare (-3,5%), Mps (-2,6%) e Ubi (-1,6%). Segno meno anche per Snam (-2,2%) e Saipem (-2,1%).