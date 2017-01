18:07 - Chiusura positiva per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib cresce dello 0,89% a 20.885,36 punti mentre l'indice All Share sale dello 0,77% a 22.217,64 punti. Bene i bancari, in particolare Banco Popolare, che guadagna il 3,32%, Mps, in crescita del 2,95%, e Intesa Sanpaolo, che segna un +2,90%. In controtendenza Yoox, in calo dell'1,83%, e Moncler, che perde l'1,36%.