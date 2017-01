18:05 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna lo 0,85% a 22.216,63 punti mentre l'indice All Share sale dello 0,78% a 23.532 punti. Giornata positiva per Finmeccanica, che cresce del 3,91%, e per Eni (+2,56%). Crolla, invece, Monte dei Paschi di Siena: il titolo cede il 14,57%.