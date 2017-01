18:04 - Chiusura in positivo per la Borsa di Milano, con il Ftse Mib che segna un rialzo dello 0,82% a 22.472 punti. Il Ftse All Share avanza dello 0,57% a 23.810 punti e il Ftse Italia Star cresce dello 0,79% a 19.401 punti. Tra i titoli in luce Mediaset (+4,07%), Fiat (+2,46%) e Mediolanum (+2,18%). In rosso Moncler (-1,46%) e Bper (-0,57%).