Piazza Affari chiude in rialzo

18:05 - Chiusura positiva per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib sale dello 0,55% a 21.629,71 mentre l'All Share guadagna lo 0,56% a 22.995,30. Vola il titolo della Roma, che cresce del 22,45% spinto dalle voci, confermate a fine seduta, sul rinnovo del contratto dell'allenatore, Rudi Garcia. In evidenza anche Mps, che sale del 7,16% nel giorno in cui il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, chiede di rafforzare la separazione tra istituti e fondazioni.