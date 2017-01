18:01 - Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano, di gran lunga la migliore in Europa nell'ultima seduta della settimana: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dell'1,83% a 20.745 punti. Parigi e Francoforte chiudono in rialzo, mentre Londra registra un lieve calo.