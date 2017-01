17:47 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano, in linea con i principali listini europei. A Piazza Affari, il Ftse Mib guadagna l'1,49% a 21.935,34 punti mentre l'indice All Share sale dell'1,45% a 23.376,90 punti. Giornata positiva per il settore delle telecomunicazioni: in forte rialzo il titolo di Telecom Italia (+4,03%).