18:10 - Chiusura brillante per la Borsa di Milano, migliore piazza d'Europa. Il Ftse Mib ha guadagnato il 3,44% a 21.534,52 punti mentre l'indice All Share è cresciuto del 3,22% a 22.950,83. Bene i bancari, in particolare Banco Popolare (+7,89%), Ubi (+7,57%) e Bpm (+6,49%). Segno più anche per Monte dei Paschi di Siena dopo il tonfo di martedì: il titolo è salito del 2,76%.