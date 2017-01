17:50 - Chiusura in positivo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,83% a 22.175 punti. A far da traino a Milano, così come alle altre Borse europee, è l'ipotesi di un massiccio intervento della Bce, che potrebbe acquistare fino a 1.000 miliardi in bond per far salire l'inflazione. Ancora in calo lo spread Btp-Bund, che è scivolato sotto la soglia di 160 punti, aggiornando i minimi di inizio giugno 2011.