17:48 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib è cresciuto dell'1,38% a 21.992 punti, sfiorando la soglia psicologica dei 22mila punti. L'indice All Share ha invece guadagnato l'1,30%, a 23.453,67 punti. Bene i titoli bancari, con Bpm che è salito del 3,87%, Intesa Sanpaolo del 3,24% e Unicredit del 2,96%. Giornata positiva anche per Generali (+2,98%).