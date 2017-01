18:00 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib è salito dell'1,03% a 21.915,41 punti mentre l'indice All Share è cresciuto dell'1,02% a 23.379,84 punti. Ottima seduta per Mediaset: il titolo è cresciuto del 5,08% a 4,26 euro, vicino ai massimi degli ultimi tre anni toccati a metà febbraio. Nuovo balzo per Mps che ha guadagnato il 6,45% con quasi l'8,86% del capitale passato di mano.