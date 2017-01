17:48 - Chiusura con il segno più per la Borsa di Milano, in linea con gli altri mercati europei. A Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato l'1,37% a 21.108 punti mentre l'indice All Share è salito dell'1,29% a 22.509 punti. A trascinare i listini i titoli bancari con Bpm che ha chiuso a +4,86% e Mediolanum a +3,6%. Nel comparto lusso bene Tod's: +3,37%.