17:53 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano, in controtendenza rispetto ai principali mercati europei. A Piazza Affari il Ftse Mib sale dello 0,56% a 21.094,49 punti mentre l'indice All Share cresce dello 0,50% a 22.482,47 punti. Fiducia degli investitori verso il titolo Finmeccanica, che guadagna il 2,70%, dopo l'annuncio di un piano di risparmi da 300 milioni di euro nel biennio 2014-2015.