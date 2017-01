18:08 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano, in controtendenza rispetto agli altri mercati del Vecchio continente. Il Ftse Mib cresce dello 0,58% a 20.753 punti mentre l'indice All Share guadagna lo 0,53% a 22.131 punti. A trascinare Piazza Affari i titoli bancari: segno più per Monte dei Paschi di Siena (+1,13%), Intesa Sanpaolo (+0,35%) e, soprattutto, Unicredit (+2,98%).