17:52 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib sale dello 0,39% a 20.838 punti, ai massimi da metà del 2011. Medesimo guadagno anche per l'indice All Share. Piazza Affari termina le contrattazioni in linea con gli altri mercati europei, in crescita nel giorno della conferma, da parte della Bce, del mantenimento dei tassi d'interesse all'attuale minimo storico dello 0,25%.