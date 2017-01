18:00 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha guadagnato l'1,38% a 20.756 punti, livello che non si vedeva dal 7 giugno 2011, mentre l'All Share l'1,34% a 22.120 punti. Volata di Banca Monte dei Paschi, che in chiusura segna un balzo del 19%.