17:58 - Piazza Affari chiude in rialzo. Il Ftse Mib segna un +0,38% a 19.411 punti, mentre il Ftse All Share si attesta a 20.630,29 punti con un incremento dello 0,41%. A dettare fiducia negli investitori i dati positivi sulla disoccupazione degli Stati Uniti e il buon risultato dell'asta dei titoli di Stato italiani. Dopo il pesante ribasso subito mercoledì, Fiat Chrysler torna in positivo recuperando il 2,83% a 7,44 euro.