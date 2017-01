17:57 - Chiusura positiva per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha segnato un rialzo dell'1,88% a 20.831 punti mentre l'All Share ha guadagnato l'1,71% a 22.072. In controtendenza Safilo che ha subito un pesante scivolone in Borsa dopo aver deciso con Kering di anticipare al dicembre 2016 la conclusione del contratto di licenza Gucci, ricevendo a titolo di compensazione 90 milioni: il titolo ha concluso in calo del 25,7% a 11,9 euro.