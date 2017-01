17:52 - Chiusura positiva per la Borsa di Milano, spinta in rialzo dalla decisione della Bce di tenere i tassi bassi ancora a lungo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,95% a 21.884 punti e il Ftse All Share avanza dello 0,95% a 23.247 punti. Tra i titoli, brilla Mediaset dopo l'ipotesi di accordo per la cessione a Telefonica del 22% di Dts. Bene anche Luxottica, Finmeccanica e Fiat.