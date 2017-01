17:55 - Chiusura positiva per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,90% a 21.691 punti. Il Ftse All Share avanza dello 0,99% a punti 23.142 e il Ftse Italia Star sale dello 0,78% a 19.800 punti. Grazie alla vendita di una nuova quota di Mps, tutto il comparto bancario corre. Banco Popolare guadagna oltre il 15%, Mps e Mediobanca vanno oltre il 4%.