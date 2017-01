18:09 - Chiusura con il segno più per la Borsa di Milano. A Piazza Affari, il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,95% a 20.823 punti. Sul listino milanese in luce Luxottica (+3,95%), spinta dall'alleanza con Google per gli occhiali ipertecnologici Glass. Nel lusso ha rialzato la testa Yoox (+1,96%) con Tod's (+1,42%) mentre le vendite hanno colpito le banche. Ha sofferto Bpm (-3,36%), seguita da Bper (-1,82%) e Mps (-0,72%).