17:57 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,39% a 20.833 punti. Il Ftse All Share avanza dello 0,41% a 22.221 punti e il Ftse Italia Star cresce dello 0,16% a 19.829 punti. Tra i titoli spicca Unicredit che, dopo la presentazione del nuovo piano industriale, segna un rialzo di oltre il 6%. La banca punta a realizzare nel 2018 un utile di 6,6 miliardi di euro.