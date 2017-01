18:10 - Chiusura con il segno più per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib segna un +0,11% a 20.459 punti. Giornata ampiamente positiva per Mediaset, migliore tra i titoli a elevata capitalizzazione: il Biscione, che mette a segno l'ottava seduta consecutiva in rialzo, ha concluso in aumento del 3,41% a 4,30 euro, ai massimi da maggio 2011.