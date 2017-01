17:50 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che avanza dell'1,04% a 19.887 punti. Positivo anche il Ftse All Share, che guadagna l'1,05% a 21.149 punti. Tra i titoli, spiccano Banco Popolare e Bper, entrambi oltre il +7%. In rosso Saipem (-3,44%) dopo aver diffuso i risultati 2013, al di sotto degli obiettivi della società.