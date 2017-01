Piazza Affari chiude in parità

18:05 - Chiusura in parità per la Borsa di Milano, che azzera i rialzi dopo la revisione al ribasso, da parte dell'Fmi, delle stime sul Pil italiano. A Piazza Affari il Ftse Mib cresce dello 0,08% a 21.128,72 punti mentre l'indice All Share sale dello 0,07% a 22.338,98 punti. Le vendite colpiscono in particolare Bper (-3,38%), Cnh (-2,71%), Mps (-2,004%) e Fiat (-1,46%). Segno più, invece, per Stm (+2,96%), Autogrill (+2,47%) e Bpm (+1,74%).