18:12 - La Borsa di Milano chiude sulla parità, con l'indice Ftse Mib nel finale a 19.973 punti e in rialzo dello 0,02%. Una seduta fiacca penalizzata anche dall'odierna chiusura di Wall Street per la festività del Martin Luther King Day. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi è rimasto stabile attorno ai 205 punti, in linea con la chiusura di venerdì.