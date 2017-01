18:10 - Chiusura negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cede il 2,7% a 19.509,84 punti mentre l'indice Ftse All Share cala del 2,62% a 20.705,95 punti. Male i bancari con Bpm che perde l'8,29% e Mps il 5,94%. Ancora in calo Fiat sulle ipotesi di esercizio dei diritti di recesso sulla fusione con Chrysler: il titolo del Lingotto chiude a -5,55%.