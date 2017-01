17:50 - Giornata decisamente negativa alla Borsa di Milano che, peggiore in Europa, chiude in netto calo. A Piazza Affari il Ftse Mib perde il 2,33% a 20.817,49 punti e l'indice All Share cede il 2,18% a 22.234,63 punti. Crolla Mps (-10,4%): in seguito alla caduta del titolo, la Consob ha deciso di vietare le vendite allo scoperto fino a mercoledì.