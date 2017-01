22:23 - Chiusura in netto calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib perde il 3,61% a 20.419,62 punti mentre l'indice All Share cede il 3,48% a 21.759,80. Crolla Ubi Banca, che lascia sul terreno il 7,74%. Male anche Intesa Sanpaolo, giù del 6,22% dopo la sospensione per eccesso di ribasso. In salita lo spread Btp-Bund che tocca quota 184 punti chiudendo poi a 180 dai 154 punti di ieri, segnando i massimi da circa due mesi.

Il rialzo dello spread, a quanto pare, è stato provocato da voci secondo le quali, riferisce un comunicato del Tesoro, "un paese dell'area Euro valuterebbe l'ipotesi di modificare retroattivamente la tassazione sui propri titoli di Stato" per gli investitori non residenti. Il ministero ha quindi specificato come "il governo italiano non ha mai ipotizzato alcun intervento di questa natura". I rumors, ad ogni modo, indicavano per lo più nella Grecia il paese che aveva deciso una tassazione di tipo retroattiva, ma anche Atene ha smentito in maniera decisa una simile ipotesi.