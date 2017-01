17:50 - La Borsa di Milano chiude in calo, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,25% a 21.641 punti. Il Ftse All Share lascia sul terreno lo 0,32% a 22.943 punti e il Ftse Italia Star perde lo 0,71% a 18.403 punti. Tra i titoli, male Mps (-12,37%), Unicredit (-2,46%) e Intesa Sanpaolo (-2,23%). In positivo Salvatore Ferragamo (+2,35%), Tenaris (+1,76%) e Fiat (+1,74%).