18:10 - Piazza Affari chiude in calo la seduta. Il Ftse Mib ha perso l'1,65% a 20.626 punti mentre l'All Share l'1,58 a 22.020 punti. Maglia nera per Yoox che ha perso il 5,48%, pesante Moncler con un ribasso del 3,67% ma a frenare il listino sono soprattutto i bancari. Intesa Sanpaolo ha lasciato il 2,5%, Unicredit l'1,7%, Mediobanca l'1,98 per cento.