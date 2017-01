17:56 - Chiusura di settimana in calo per la Borsa di Milano, in linea con gli altri mercati del Vecchio Continente ad eccezione di Francoforte. A Piazza Affari il Ftse Mib cede l'1,19% a 20.346 punti mentre l'indice Ftse All Share perde l'1,13% a 21.750 punti. A penalizzare i mercati è soprattutto la situazione critica in Crimea, che domenica vota il referendum sulla secessione dall'Ucraina.