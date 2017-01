17:59 - Chiusura con il segno meno per la Borsa di Milano. A Piazza Affari, il Ftse Mib cede lo 0,11% a 21.395,13 punti mentre l'indice Ftse All Share cala dello 0,04% a 22.643,52 punti. Bene i bancari all'indomani della decisione della Bce di tagliare i tassi: Banco Popolare guadagna il 4,57%, Bpm il 2,44% e Ubi Banca il 2,17%. Giornata positiva anche per A2A (+3,71%) mentre Exor cede il 2,49% e Cnh Industrial il 2,09%.