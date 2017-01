17:46 - Piazza Affari chiude in flessione. Il Ftse Mib cede lo 0,16% a 21.622 punti, mentre il Ftse All Share segna un calo dello 0,10% a 23.013 punti. A dettare prudenza agli investitori l'attesa per la riunione della Bce a Francoforte, in programma giovedì.