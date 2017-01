Piazza Affari chiude in lieve calo

18:42 - Chiusura in calo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib cede lo 0,57% mentre l'indice All Share perde lo 0,55%. Male Fiat, che chiude a -4,11% nel giorno dell'annuncio della nascita della nuova holding Fiat Chrysler Automobiles con sede legale in Olanda e sede fiscale in Inghilterra. Bene Pirelli, che guadagna il 7,21% dopo che il Financial Times ha rilanciato l'ipotesi, smentita poi dalla società, di un interesse di Goldman Sachs.