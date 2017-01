18:01 - Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib che ha chiuso in perdita del 2,21% a 20.603 punti. Il Ftse All Share ha lasciato sul terreno il 2,03% a 21.903 punti, mentre il Ftse Italia Star ha guadagnato lo 0,56% a 18.267 punti.