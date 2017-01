17:47 - Chiusura negativa per la Borsa di Milano, in controtendenza con le altre principali Piazze europee che, a fine contrattazioni, si attestano in terreno positivo. L'indice Ftse Mib ha perso lo 0,74% a 20.972 punti, mentre il Ftse All Share segna un calo dello 0,72% a 22.179 punti.