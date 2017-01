17:48 - Chiude con il segno meno la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,3% a 20.788,50 punti mentre l'indice Ftse All Share perde lo 0,35% a 21.992,77 punti. Tonfo per Yoox, che lascia sul terreno il 4,88% dopo che la britannica Asos ha indicato per il 2014-2015 un utile invariato. Giù anche Mps (-2,99%) e Bper (-1,99%). Dopo sette cali consecutivi torna a crescere Eni, che guadagna lo 0,75%.