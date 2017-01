Piazza Affari chiude in calo

17:55 - Chiusura di seduta con il segno meno per la Borsa di Milano, condizionata come le altre Piazze europee dall'annuncio dell'entrata in vigore di nuove sanzioni contro la Russia. Il Ftse Mib cede lo 0,23% a 21.092,24 punti mentre l'indice Ftse All Share cala dello 0,21% a 22.321,95 punti. Corre Tenaris, che guadagna il 2,92%. Bene anche Fiat (+1,53%) dopo la fiducia espressa dall'a.d., Sergio Marchionne, sui conti del trimestre. Giù Mps (-1,33%).