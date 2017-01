17:53 - Chiusura con il segno meno per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib perde lo 0,47% a 21.294,34 punti mentre l'indice Ftse All Share cede lo 0,46% a 22.539,45 punti. Le voci di una possibile cordata di Oi, Claro e Vivo per l'acquisizione di Tim Brasil spingono il titolo di Telecom Italia, che cresce del 2,01%. Male invece Saipem, che chiude a -2,83% e Mps (-1,44%).