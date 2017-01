18:05 - Seduta negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib perde l'1,33% a 20.422 punti, mentre l'indice All Share cede l'1,27% a 21.719 punti. In controtendenza Yoox, che sale del 4,26% dopo i report favorevoli di Fidentiis e Kepler Cheuvreux. Bene anche Monte dei Paschi di Siena, che guadagna il 2,68%. Giù Mediobanca (-4,38%), Autogrill (-3,58%) e Telecom Italia (-3,15%).