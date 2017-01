17:46 - Giornata negativa per la Borsa di Milano, peggiore tra le Piazze europee. Il Ftse Mib perde il 2,69% a 20.700,53 punti mentre l'indice All Share cala del 2,58% a 22.047,36 punti. A trascinare al ribasso Piazza Affari, i titoli bancari. Tonfo per Banca Popolare di Milano, che lascia sul terreno il 6,8%. Male anche Monte dei Paschi di Siena (-6,5%) e Ubi Banca (-5,4%).