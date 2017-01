17:52 - Giornata negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib ha chiuso in calo dell'1,33% a 21.273,22 punti mentre l'indice All Share ha perso l'1,29% a 22.631,22. Tra i bancari male Banca popolare dell'Emilia Romagna (-3,12%) e Monte dei Paschi di Siena (-3,13%). Giù anche Fincantieri (-3,47%). In controtendenza Gtech, che ha guadagnato l'1,73%.