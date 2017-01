17:58 - Giornata negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,80% a 21.469,10 punti mentre l'indice All Share perde lo 0,76% a 22.769,35 punti. Nuovo crollo per Monte dei Paschi di Siena, che cala del 19,79%. In controtendenza, invece, Banca Popolare di Milano, che chiude in rialzo del 6,18%.